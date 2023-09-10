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Председатель КНР призвал к возрождению Северо-Восточного Китая

Си Цзиньпин: нужно ускорить реструктуризацию экономики Северо-Восточного Китая

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Thomas Peter/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего выступления на симпозиуме в Харбине призвал ускорить процесс реструктуризации экономики Северо-Восточного Китая и к ее всеобъемлющему возрождению. Об этом сообщает ТАСС.

«Стремитесь выйти на новый путь высококачественного развития и устойчивого оживления, а также стремитесь написать новую главу всеобъемлющего возрождения Северо-Восточного Китая», — отметил председатель КНР.

Отмечается, что симпозиум в Харбине был посвящен возрождению и развитию Северо-Востока как промышленной и сельскохозяйственной базы Китая.

Си Цзиньпин также указал на важность поддержания стратегических позиций национальной оборонной безопасности, включая продовольственную и экологическую безопасность.

До этого премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал Евросоюз в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объединиться против мировой неопределенности на полях саммита G20 в Нью-Дели.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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