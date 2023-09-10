В США заявили, что «мяч на стороне России» в вопросе зерновой сделки

Правительство США полагает, что в настоящее время в вопросе возможного возобновления зерновой сделки «мяч на стороне России». Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер, передает ТАСС.

Журналисты поинтересовались, достигли ли страны — участницы «Большой двадцатки» (G20) каких-либо договоренностей по черноморской инициативе в ходе саммита клуба в Нью-Дели. Однако чиновник лишь сказал, что Вашингтон поддерживает усилия турецкой стороны и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по продлению срока действия договора.

«Мы считаем, что зерновая сделка была позитивной по своей сути», — подчеркнул Файнер.

Он добавил, что черноморская инициатива отвечает интересам всего международного сообщества. При этом, по словам представителя Белого дома, у российского руководства не было никаких причин для отказа от сделки.

Американский чиновник не исключил, что Москва могла извлечь определенные преимущества от участия в договоре. И сейчас возобновление черноморской инициативы зависит от выбора РФ, так как «мяч на ее стороне», резюмировал Файнер.

Ранее главы государств — участников саммита G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки.