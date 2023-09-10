Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что «мяч на стороне России» в вопросе зерновой сделки

Белый дом признал, что в вопросе продления зерновой сделки мяч на стороне РФ

close
100%
Igor Tkachenko/Reuters

Правительство США полагает, что в настоящее время в вопросе возможного возобновления зерновой сделки «мяч на стороне России». Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер, передает ТАСС.

Журналисты поинтересовались, достигли ли страны — участницы «Большой двадцатки» (G20) каких-либо договоренностей по черноморской инициативе в ходе саммита клуба в Нью-Дели. Однако чиновник лишь сказал, что Вашингтон поддерживает усилия турецкой стороны и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по продлению срока действия договора.

«Мы считаем, что зерновая сделка была позитивной по своей сути», — подчеркнул Файнер.

Он добавил, что черноморская инициатива отвечает интересам всего международного сообщества. При этом, по словам представителя Белого дома, у российского руководства не было никаких причин для отказа от сделки.

Американский чиновник не исключил, что Москва могла извлечь определенные преимущества от участия в договоре. И сейчас возобновление черноморской инициативы зависит от выбора РФ, так как «мяч на ее стороне», резюмировал Файнер.

Ранее главы государств — участников саммита G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях