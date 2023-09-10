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Премьер Японии начнет перестановки в парламенте не ранее 13 сентября

Премьер Японии начнет перестановки в парламенте и партии не ранее 13 сентября

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что проведет перестановки в парламенте страны и Либерально-демократической партии до 13 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

«Утром 11 сентября, когда я вернусь в Японию, [я планирую] провести согласование с имеющими к этому отношение и самое раннее 13 сентября произвести [изменения] в кадровых вопросах правительства и партии», — заявил Кисида.

Ранее сообщалось, что Кисида собирается провести перестановки в кабинете министров, передает NHK. По информации телеканала, глава кабмина собирается их осуществить 13 сентября, о чем уведомил по телефону представителей руководства правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Как отмечает NHK, новые перестановки ожидаются спустя год после последнего обновления кабмина и вряд ли приведут к замене основных представителей правительства. Телеканал добавляет, что это будет третья перетасовка кабмина для Кисиды, занявшего пост премьера в октябре 2021 года.

В конце весны, когда Кисида посетил Украину с рабочим визитом и провел несколько встреч в рамках G7, уровень его поддержки составлял 45%. То есть премьер потерял 20 процентных пунктов в рейтинге одобрения.

Ранее рейтинг кабмина Японии во главе с премьером Кисидой рухнул ниже критических 30%.

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