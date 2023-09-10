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В МИД РФ предложили ответ на незаконные санкции

Лавров пошутил, предложив создать трибунал для вводящих незаконные санкции

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предложил устроить трибунал и привлечь к ответственности всех, кто вводит односторонние незаконные санкции. Об этом сообщает ТАСС.

«Трибунал создать надо, я думаю», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Своей шуточной идеей Лавров поделился во время пресс-конференции, когда отвечал, поднимался ли на саммите G20 вопрос с последствиями санкций против Москвы.

Глава дипведомства РФ обратил внимание на то, что в итоговой декларации саммита «есть формулировка, которая однозначно не позволяет тем, кто незаконные санкции вводит, уклониться от ответственности».

«В силу того, что это дипломатический документ и во многом по-прежнему компромисс, там не очень резкие формулировки», — добавил Лавров.

По его словам, Запад причастен к появлению проблем в мировой экономике в том числе из-за вводимых санкций.

До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала главу Евросовета Мишеля оценить ущерб от санкций против РФ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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