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Эрдоган и Мишель обсудили возможность вступления Турции в ЕС

Эрдоган и глава Евросовета Мишель обсудили возможность вступления Турции в ЕС

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Osman Orsal/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем обсудили возможное членство страны в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе встречи обсуждались отношения между Турцией и ЕС, а также шаги, которые необходимо предпринять для полноправного членства Турции в ЕС, региональные и глобальные вопросы», — говорится в сообщении.

Ранее бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен заявил, что, по его мнению, шансы Армении вступить в альянс «крайне низкие» из-за возможного наложения вето на него со стороны Анкары и других членов альянса. По его словам, тема вступления в НАТО не может войти в условиях сегодняшнего дня в повестку дня организации.

До этого депутат парламента Армении, член партии премьер-министра Никола Пашиняна и глава комиссии по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что вступление страны в НАТО технически и политически невозможно.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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