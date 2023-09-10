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Кузнецов набрал 57,16% после обработки 1,79% протоколов на выборах в Чукотке

Кузнецов набрал 57,16% после обработки 1,79% протоколов выборов главы Чукотки

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Александр Кряжев/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, который был выдвинут партией «Единая Россия», набрал 57,16% голосов на выборах главы региона после обработки первых 1,79% протоколов. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК, передает ТАСС.

По данным ЦИК, кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова получила 29,24% голосов, Владимир Гальцов от КПРФ набрал 5,9%, Александр Семериков от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,9%.

До этого президент России Владимир Путин призвал жителей регионов РФ, в которых проходит единый день голосования, принять участие в выборах. В своем обращении глава государства заявил, что избирательные процедуры в России выстроены максимально удобно. Президент добавил, что электронное голосование год от года становится все более популярным и расширяет свою географию.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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