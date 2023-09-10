Лавров заявил, что Россия не мешает Западу общаться с африканскими странами

Глава МИД России Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции по итогам саммита G20, что РФ «ни в коей мере не препятствует» общению западных стран с государствами Африки. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ни в коей мере не препятствуем никому ни с кем общаться.. <...>. «Ни Путин, ни Си Цзиньпин, когда участвуют в различных мероприятиях, не мешают Западу общаться с африканскими странами», — сказал Лавров.

Он добавил, что страны Запада, напротив, требуют, чтобы «никто не встречался» с Россией, но у них это «не получается».

Также глава Министерства иностранных дел России на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) заявил, что западные страны не смогут продолжить свою линию на доминирование и оставаться гегемоном, учитывая новые центры мирового развития. По словам дипломата, западные государства после этого саммита должны подумать, насколько они готовы «заниматься продолжением своей линии на доминирование».

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.