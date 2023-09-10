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Лавров заявил, что «Большая двадцатка» переживает внутреннюю реформу

Лавров назвал саммит G20 успешным и заявил о внутренней реформе группы

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Francis Mascarenhas/Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что саммит «Большой двадцатки» прошел успешно. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, сейчас группа «Большой двадцатки» переживает внутреннюю реформу.

«Саммит – безусловный успех, индийского председательства, всех нас. Двадцатка переживает внутреннюю реформу. Это проявилось в существенной активизации членов «Группы двадцати» от Глобального юга», — поделился Лавров.

Он пояснил, что страны Глобального юга при поддержке Индии добились того, чтобы их интересы были учтены в итоговой декларации. Эти страны хотели бы укрепить свою роль в механизмах управления.

До этого Лавров говорил, что гегемония западных стран больше не может продолжаться, учитывая новые центры мирового развития.

По словам дипломата, западные государства после этого саммита должны подумать, насколько они готовы «заниматься продолжением своей линии на доминирование».

Ранее на Западе заявили, что итоговая декларация саммита G20 свидетельствует о капитуляции США и их союзников перед российским президентом Владимиром Путиным.

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