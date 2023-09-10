В МИД России рассказали о неудаче Запада в вопросе Украины на саммите G20 в Индии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада не смогли «украинизировать» повестку саммита «Большой двадцатки» G20 в Индии, передает РИА Новости.

«Во многом благодаря такой консолидированной позиции Глобального Юга удалось не допустить успеха попытки Запада украинизировать повестку в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран», — сказал он.

По словам дипломата, украинский кризис на саммите упоминается, но только в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов существующих в мире, урегулирования конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Также Сергей Лавров заявил, что западные страны не смогут продолжить свою линию на доминирование и оставаться гегемоном, учитывая новые центры мирового развития.

9 сентября Сергей Лавров прибыл на саммит «Большой двадцатки» G20 в Нью-Дели.

Глава МИД РФ прилетел в Индию 8 сентября по поручению президента России Владимира Путина. Лаврова по прибытии поприветствовал индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Индия председательствует в «Большой двадцатке» с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров стран — участниц G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

Ранее Байден завершил участие в саммите G20 раньше срока.