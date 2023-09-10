Лавров прокомментировал возможные переговоры по ДСНВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что в настоящее время речи о новых переговорах стратегической стабильности быть не может. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, нет никакой связи между дипломатическим успехом при подписании итоговой декларации саммита и возобновлением договора СНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — ДСНВ, СНВ-3. — «Газета.Ru»).

Министр подчеркнул, что договор СНВ заключался между США и Россией в диаметрально противоположных условиях и отношениях между Москвой и Вашингтоном, «чем те, которые сейчас сложились из-за объявления Западом войны России через Украину с целью нанести России стратегическое поражение».

«В этих условиях ни о каких переговорах, о выполнении текущего договора или о новых переговорах по стратегической стабильности [речи] быть не может», — резюмировал Лавров.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон должен изменить внешнеполитический подход, если хочет и дальше реально работать с Россией по контролю над вооружениями.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.