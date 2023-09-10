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В ЦИК рассказали, как бороться с давлением админресурса на избирателей

Памфилова заявила, что давление админресурсом надо выжечь «каленым железом»

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Alexander Ermochenko/Reuters

Попытки какого-либо давления со стороны административного ресурса на избирателей следует выжигать «каленым железом» к президентским выборам 2024 года. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, передает ТАСС.

По ее словам, фиксируются обращения от ряда депутатов одной из политических партий про то, что планируется «масштабное нарушение», а конкретные факты отсутствуют. Как считает Памфилова, подобные высказывания только отвлекают работников комиссий от рассмотрения «действительно серьезных обращений».

«Все обращения по тем или иным предприятиям разной формы собственности, которые к нам поступают, понимаем, как это непросто, мы все равно это проанализируем в рамках своих возможностей», — добавила Памфилова.

Также председатель ЦИК пояснила, что по результатам выборов 2023 года будет понятно, как на самом деле было на том или ином предприятии, в том или ином регионе, как отреагировал губернатор. К выборам российского главы государства следует выжечь «каленым железом» любые попытки давления админресурсом.

До этого Памфилова заявила, что свыше 3 млн человек в России проголосовали через дистанционное электронное голосование.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах дистанционного электронного голосования.

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