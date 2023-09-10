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Лавров считает, что гегемония западных стран больше не может продолжаться

Глава МИД России Лавров заявил, что Запад не сможет оставаться гегемоном

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Alet Pretorius/Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) заявил, что западные страны не смогут продолжить свою линию на доминирование и оставаться гегемоном, учитывая новые центры мирового развития, передает ТАСС.

«Запад не сможет оставаться гегемоном, учитывая, что объективно давно появились и набирают силу новые центры мирового развития», — сказал он.

По словам дипломата, западные государства после этого саммита должны подумать, насколько они готовы «заниматься продолжением своей линии на доминирование».

9 сентября Сергей Лавров прибыл на саммит «Большой двадцатки» G20 в Нью-Дели.

Глава МИД РФ прилетел в Индию 8 сентября по поручению президента России Владимира Путина. Лаврова по прибытии поприветствовал индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Индия председательствует в «Большой двадцатке» с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров стран — участниц G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

Ранее Байден завершил участие в саммите G20 раньше срока.

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