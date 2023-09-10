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США стремятся лишить Россию давних партнеров

Белый дом: США убеждают партнеров РФ в наличии альтернатив связям с Кремлем

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Правительство США пытается убедить страны, тесно сотрудничающие с РФ, в существовании более выгодных альтернатив связям с российскими властями. Об этом в ходе брифинга рассказал первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер, передает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время руководство США работает с Вьетнамом и рядом других государств. Главным образом речь идет о странах, которые уже давно являются партнерами Москвы в области безопасности и военной сфере.

«Мы работаем <...>, чтобы указать на то, что они очень ясно и сами осознают. На то, что привлекательность данных связей не та, какой она когда-то была, и что есть возможности отстраниться от этого партнерства», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, некоторые государства сами «ищут возможность» для переориентации на сотрудничество с другими странами. При этом Вашингтон и его союзники готовы предложить им альтернативные варианты, резюмировал американский чиновник.

Утром 10 сентября президент США Джо Байден раньше срока покинул саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии и отправился во Вьетнам. В результате хозяин Белого дома пропустил третью сессию форума, которая получила название «One future» (Одно будущее).

Ранее в конгрессе США обвинили РФ и КНР в ослаблении влияния страны на «Глобальном Юге».

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