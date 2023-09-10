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Байден завершил участие в саммите G20 раньше срока

Президент США Байден улетел из Дели, досрочно завершив участие в саммите G20

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден раньше срока завершил участие в саммите Большой двадцатки (G20) в Индии. Об этом сообщает агентство Press Trust of India.

«Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», — информировало агентство.

Таким образом, глава Белого дома пропустил третью сессию саммита G20 под названием «One future» (Одно будущее).

10 сентября сообщалось, что индийского водителя из кортежа президента США Джо Байдена в Дели отстранили от работы в связи с подвозом частного клиента. После допроса водителя и его клиента отпустили. Против них не было предпринято никаких обвинений.

До этого Джо Байден в ходе саммита G20 в Нью-Дели дважды не смог корректно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

В августе президент США во время выступления забыл имя своего министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Ранее американская газета раскрыла нежелание конгресса США финансировать Украину.

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