В конгрессе США обвинили Россию и Китай в ослаблении позиций США на глобальном Юге

Член палаты представителей от штата Мичиган Джон Джеймс в беседе с Fox Business обвинил Россию и Китай в выдавливании США с глобального Юга.

При этом он отметил, что в это же время глава Белого дома Джо Байден делает Соединенные Штаты слабее на мировой арене «каждый раз, когда выезжает за границу». Джеймс указал, что президент США вместе со своей свитой прилетел на саммит «Большой двадцатки» (G20) на лайнерах, чтобы прочитать Индии и глобальному Югу лекции об изменении климата.

По мнению конгрессмена, Москва и Пекин «буквально кушают ланч» Вашингтона в регионе. Он подчеркнул, что западные страны стремятся расположить к себе глобальный Юг, но при этом продолжают вести внешнюю политику, которая основана на нравоучениях.

10 сентября сообщалось, что индийского водителя из кортежа президента США Джо Байдена в Дели отстранили от работы в связи с подвозом частного клиента.

До этого Джо Байден в ходе саммита G20 в Нью-Дели дважды не смог корректно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Ранее американская газета раскрыла нежелание конгресса США финансировать Украину.