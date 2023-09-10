На Западе прокомментировали итоговую декларацию саммита G20

Журналист издания Business Insider Чарльз Дэвис назвал итоговую декларацию саммита «Большой двадцатки» капитуляцией перед российским президентом Владимиром Путиным.

«Члены G20 соглашаются называть вторжение России на Украину «войной на Украине» вместо «войны против Украины» в знак капитуляции перед Путиным, которого там даже не было», — пишет Дэвис.

Он добавил, что страны Запада фактически признали российскую позицию, согласно которой Украина не является самостоятельным государством, а власти страны не являются легитимными из-за государственного переворота в 2014 году.

До этого немецкая газета Zeit писала, что отсутствие в итоговой декларации саммита G20 в Индии осуждения России не позволило Германии реализовать планы по изоляции России. По словам автора публикации, еще год назад подобный документ считался «пощечиной» Москве.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».