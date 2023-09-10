Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Западе прокомментировали итоговую декларацию саммита G20

BI: итоговая декларация саммита G20 является капитуляцией перед Путиным

close
100%
Kay Nietfeld/Global Look Press

Журналист издания Business Insider Чарльз Дэвис назвал итоговую декларацию саммита «Большой двадцатки» капитуляцией перед российским президентом Владимиром Путиным.

«Члены G20 соглашаются называть вторжение России на Украину «войной на Украине» вместо «войны против Украины» в знак капитуляции перед Путиным, которого там даже не было», — пишет Дэвис.

Он добавил, что страны Запада фактически признали российскую позицию, согласно которой Украина не является самостоятельным государством, а власти страны не являются легитимными из-за государственного переворота в 2014 году.

До этого немецкая газета Zeit писала, что отсутствие в итоговой декларации саммита G20 в Индии осуждения России не позволило Германии реализовать планы по изоляции России. По словам автора публикации, еще год назад подобный документ считался «пощечиной» Москве.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях