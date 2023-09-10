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В Индии заявили об отстранении водителя кортежа Байдена в Дели

Indian Express: водителя Байдена отстранили в Дели за подвоз частного клиента

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Martial Trezzini/AP

Индийского водителя из кортежа президента США Джо Байдена в Дели отстранили от работы в связи с подвозом частного клиента. Об этом сообщает Indian Express.

По словам представителя службы безопасности, Министерство иностранных дел Индии наняло несколько частных автомобилей для кортежа Байдена, а Соединенные Штаты приобрели 60 автомобилей для передвижения окружения своего президента.

«Есть один автомобиль с регистрационным номером штата Харьяна, водитель которого работал в передовом кортеже Байдена. Эта машина имела несколько наклеек, которые указывали на ее принадлежность к кортежу Байдена. Она должна была находиться в отеле «Маурья», где остановился президент Соединенных Штатов, однако в субботу утром водителю позвонил его постоянный пассажир, попросив подвезти его в отель «Тадж Мансингх», — отметил чиновник.

Он пояснил, что движение кортежа главы Белого дома должно было начаться около 9-9:30 утра, из-за чего водитель все же решил подвезти своего постоянного пассажира. Чиновник указал, что сотрудники службы безопасности остановили машину в городе после того, как увидели на автомобиле несколько наклеек с пропуском в отель «Маурья» и принадлежности к кортежу американского лидера.

«Водитель и бизнесмен были допрошены сотрудником спецслужбы и заявили, что не знали о протоколе», — сказал собеседник Indian Express.

Об инциденте был проинформирован начальник протокола МИД Индии, после этого автомобиль убрали из кортежа Байдена. После допроса водителя и его клиента отпустили. Против них не было предпринято никаких обвинений.

До этого Джо Байден в ходе саммита G20 в Нью-Дели дважды не смог корректно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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