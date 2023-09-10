В Совфеде поговоркой описали участие Байдена в саммите G20

Президент США Джо Байден не смог навязать странам — участницам «Большой двадцатки» (G20) западную позицию по ситуации на Украине, поэтому покинул саммит клуба в Нью-Дели «несолоно хлебавши». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что отсутствие в мире консенсуса по вопросу конфликта между Киевом и Москвой стало очевидно уже давно. При этом итоги состоявшегося в Индии форума в очередной раз доказали неспособность государств Запада навязать свою риторику международному сообществу, подчеркнул сенатор.

«Новое же здесь то, что за минувший год в вопросе об Украине «Глобальный Юг» еще больше отошел от «Глобального Запада», — добавил Пушков.

В связи с этим, по его словам, американский лидер так и не смог ничего добиться в ходе саммита «двадцатки». В частности, делегациям западных стран не удалось договориться с правительством Индии о выступлении на форуме украинского президента Владимира Зеленского. Более того, итоговая декларация оказалась «очень далека» от первоначальных ожиданий США и их союзников по вопросу конфликта, резюмировал сенатор.

9 сентября газета Financial Times сообщила, что подписанная в ходе саммита G20 декларация стала ударом для государств Запада. Документ продемонстрировал отсутствие единого мнения по поддержке Киева, уточнялось в публикации.

Ранее власти Китая выступили против проведения саммита «двадцатки» в 2026 году на территории США.