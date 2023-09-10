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В Саудовской Аравии рассказали о «смертельном ударе» для Запада

Okaz: пробуждение Африки, выступающей за победу России, нанесет удар по Европе

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Южные страны, поддерживающие победу России в конфликте на Украине, могут нанести «смертельный удар» по западным странам. Об этом пишет саудовская газета Okaz.

По словам автора публикации, любой, кто знаком с историей Европы и США, знает о «количестве потерянных человеческих жизней». Автор подчеркивает, что эти страны и сегодня продолжают играть все ту же «разрушающую роль».

«Европейская колонизация Африки не закончилась, потому что так дешевле и проще продолжать строить западные финансовые империи», — говорится в публикации.

Автор добавил, что большинство международных институтов поддерживают европейский колониализм.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает необходимым добиться устойчивого сотрудничества незападных стран для становления нового миропорядка. По его словам, на Западе существует убежденность в собственном праве на глобальную гегемонию.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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