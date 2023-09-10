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В Индии раскритиковали «болливудскую» организацию саммита G20

Telegraph: индийские политики посчитали болливудским прием делегатов саммита G20

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Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Индийские политики и активисты оказались недовольны организацией встречи глав государств — членов «Большой двадцатки» (G20) на саммите в Нью-Дели, назвав церемонию приветствия гостей «болливудской». Об этом сообщила местная газета Telegraph.

В материале указано, что многие пользователи социальных сетей жестко раскритиковали организаторов мероприятия. В частности, они указали на неподобающий прием иностранных делегатов в столичном аэропорту.

По данным издания, некоторые посчитали неудачным выбор песен и танцевальных номеров. Молодые женщины выступали под карнатический (индийская классическая музыка — «Газета.Ru») ремикс западных хитов, что жители республики назвали неприемлемым.

«Были подняты вопросы по поводу осведомленности правительства [премьер-министра] Нарендры Моди об индийской культуре», — говорится в статье.

Авторы публикации подчеркнули, что действующий глава правительства регулярно говорит о великом прошлом Индии. Более того, недавно появилась информация, что Моди предпочитает использовать исторические название страны «Бхарат» вместо современного.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал отсутствие китайского лидера Си Цзиньпина на саммите G20, которых проходит в Нью-Дели с 9 по 10 сентября.

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