Отсутствие в итоговой декларации саммита G20 в Индии осуждения России не позволило Германии реализовать планы по изоляции России, пишет газета Zeit.

По словам автора публикации, еще год назад подобный документ считался «пощечиной» Москве. Сейчас текст декларации не содержит осуждения России. Кроме того, не произошло никаких прояснений в ходе российско-украинского конфликта.

»[Канцлер Германии Олаф] Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта. Теперь он признает то, что уже невозможно скрывать. В итоговой декларации нет осуждения [России], не было упоминания и о «пощечине», — говорится в публикации.

До этого Bloomberg писал, что Китай выступает против проведения саммита G20 в 2026 году в США, Россия также поддержала это возражение.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».