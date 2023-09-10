Маск рассказал, кто является истинным президентом США

Истинным президент США является человек, контролирующий телесуфлер Джо Байдена. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал американский предприниматель Илон Маск.

Таким образом бизнесмен прокомментировал недавнее высказывание члена Республиканской партии Боба Маккобба. Последний заявил, что Байдену необходимо объявить импичмент вне зависимости от личности реального «главы государства». Свои слова политик объяснил «абсолютной некомпетентностью» формального хозяина Белого дома.

«Настоящий президент — тот, кто контролирует телесуфлер», — подчеркнул Маск.

5 сентября конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что большинство членов Палаты представителей США готовы проголосовать за запуск расследования в рамках процедуры импичмента Джо Байдена. Для принятия соответствующего решения необходимо, чтобы инициативу поддержали более половины парламентариев.

Позже председатель комитета по надзору нижней палаты Конгресса Джеймс Комер заявил, что соответствующее голосование состоится в середине сентября. Однако, по его словам, многое зависит от позиции спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

Ранее Маск рассказал, по какой причине ввел для Украины ограничение на использование спутниковой системы Starlink.