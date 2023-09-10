Премьер Госсовета Китая предложил Евросоюзу усилить сотрудничество

Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал Евросоюз в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объединиться против мировой неопределенности на полях саммита G20 в Нью-Дели.

«Китай и ЕС, как две важные силы многополярного мира и два двигателя глобального развития, должны усилить единство и сотрудничество, чтобы использовать стабильность китайско-европейских отношений для защиты от неопределенности мировой обстановки», — заявил Ли на встрече с фон дер Ляйен.

Премьер Госсовета КНР подтвердил, что Китай готов сотрудничать с ЕС в вопросах организации встречи лидеров в 2023 году ради укрепления доверия и уменьшения разногласий.

Ранее Европейский союз задумал воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на саммите G20.

По информации агентства Bloomberg, попытка выстроить коммуникацию может произойти во время встреч с африканскими лидерами на полях мероприятия.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.