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Нарышкин озвучил рецепт нового миропорядка

Нарышкин считает необходимым сотрудничество незападных стран для миропорядка

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает необходимым добиться устойчивого сотрудничества незападных стран для становления нового миропорядка, сообщает РИА Новости.

Нарышкин отметил, что на Западе существует убежденность в собственном праве на глобальную гегемонию

«Чтобы преодолеть этот барьер на пути к более справедливому мироустройству, необходимо обратиться к истокам убежденности коллективного Запада в своем праве на установление глобальной гегемонии. Эта уверенность, основанная на неуважении к другим народам и культурам, нередко диктует странам Запада глубоко ошибочные шаги, направленные на сохранение своего якобы привилегированного статуса», — заявил Нарышкин на на конференции «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир» на ВЭФ.

Тезисы о безальтернативности западного пути развития являются ложными, добавил Нарышкин.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при составлении рейтингов университетов мира.

Ранее Нарышкин счел выражение «англичанка гадит» актуальным.

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