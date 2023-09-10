Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при составлении рейтингов университетов мира

Запад занимается шулерством в составлении рейтингов университетов мира и выкачивает ценные кадры из Азии. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, которого цитирует ТАСС.

Он обратил внимание, что неоколониальные подходы в сферах образования и науки являются серьезным вызовом.

«Необъективность, перерастающая порою в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования», — сказал глава СВР в своем обращении к участникам Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что «недобросовестное переманивание» талантливой молодежи из стран Азии и Африки превращает незападные общества в «доноров интеллектуального капитала».

6 сентября Нарышкин назвал США самым опасным и непримиримым оппонентом России. По его словам, после развала СССР американские власти снова возглавили «ползучий поход» всех разношерстых «гиен» мира против России. Все прежние обещания были забыты, НАТО приблизилось к российским границам.

Ранее Нарышкин счел выражение «англичанка гадит» актуальным.