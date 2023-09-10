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Байден полетел во Вьетнам

Байден прибудет в Ханой для обсуждения сотрудничества США и Вьетнама

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Depositphotos

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибудет в Ханой для обсуждения сотрудничества США и Вьетнама после саммита «Большой двадцатки» в Индии, сообщает ТАСС.

«По мере того, как мы будем решать общие задачи по всем направлениям — от Южно-Китайского моря до критически важных и новых технологий — Соединенные Штаты и Вьетнам сформулируют видение того, как в XXI веке вместе поддерживать свои энергичные партнерские отношения», — заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Предполагается, что Вьетнам и США на фоне разногласий Соединенных Штатов и Китая объявят о «значительном укреплении американо-вьетнамских отношений».

Ранее начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) российского генштаба Игорь Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что США хотят попытаться сорвать военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама.

Ранее посол Китая назвал цель НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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