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В Германии может появиться новая партия

Bild: депутат Сара Вагенкнехт планирует создать собственную партию

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Reuters

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт от социалистической Левой партии Германии планирует создать собственную партию, сообщает газета Bild.

Предполагается, что о создании новой политической силы будет объявлено после земельных выборов в Баварии и Гессене, которые намечены на 8 октября. Вагенкнехт пока официально не объявляла о создании партии, но сообщила об основных пунктах, которые будут определять политическое направление.

Во-первых, партия Вагенкнехт будет стремиться к дипломатическому разрешению конфликтов, во-вторых — сократить оборонный бюджет Германии. Кроме того, депутат Бундестага считает необходимым прекратить экономическую войну против России.

Во внутренней политике Вагенкнехт обещает прекратить практику образований «светофоров» — коалиций. Она также считает необходимым взять под свое крыло тех, кто протестует из-за миграции.

«Многие пишут мне: «Если вы ничего не сделаете, то я в отчаянии выберу АдГ. Это не правые и не экстремисты», но люди, заслуживающие того, чтобы им сделали «серьезное предложение», — считает Вагенкнехт.

Ранее Бундестаг принял раскритикованный закон о климатически нейтральном отоплении.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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