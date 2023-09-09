Джонсону присвоили звание украинского профессора

Львовский национальный университет имени Ивана Франко признал бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона почетным доктором, сообщает телеканал Sky News.

«Экс-премьер получил степень Doctor Honoris Causa Львовского национального университета имени Ивана Франко», — указано в сообщении.

Doctor Honoris Causa — степень доктора наук (или аналогичного ранга), который присваивается соискателю без защиты диссертации, присуждаемая за заслуги соискателя перед учебным заведением.

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