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Джонсону присвоили звание украинского профессора

Львовский университет признал Джонсона почетным докторм

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Львовский национальный университет имени Ивана Франко признал бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона почетным доктором, сообщает телеканал Sky News.

«Экс-премьер получил степень Doctor Honoris Causa Львовского национального университета имени Ивана Франко», — указано в сообщении.

Doctor Honoris Causa — степень доктора наук (или аналогичного ранга), который присваивается соискателю без защиты диссертации, присуждаемая за заслуги соискателя перед учебным заведением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

15 июля Джонсон в своей новой статье заявил, что Украина должна быть принята в НАТО «без условий и как можно скорее». Для этого Западу нужно «проявить силу». «Газета.Ru» выяснила, почему в России считают, что британский политик может говорить все, что угодно.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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