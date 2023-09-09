Боррель счел, что дорога через Агдам в Карабах — это не альтернатива Лачинскому коридору

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в телефонном разговоре с руководителем МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым призвал разблокировать Лачинский коридор. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности обратил внимание, что «подтвердил свою озабоченность» гуманитарной ситуацией в регионе.

«Лачинский коридор должен быть немедленно открыт», — отметил Боррель.

По его словам, альтернативные дороги, такие как через Агдам, являются частью решения, но не могут считаться альтернативой.

9 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Закавказье. Они считают эскалацию в регионе «неприемлемой», выступая за обеспечение «мира и стабильности».

До этого Пашинян заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном о готовности провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в целях деэскалации.

Ранее в МИД Азербайджана назвали условие для будущего армян Карабаха.