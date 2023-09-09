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Польская оппозиция обещает трибунал нынешнему руководству, если победит на выборах

Польская оппозиция обещает президенту и премьеру трибунал при победе на выборах

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Attila Husejnow/Global Look Press

Польская оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» пообещала привлечь к государственному трибуналу президента, премьера и других чиновников в случае своей победы на будущих парламентских выборах, передает РИА Новости.

Парламентские выборы, победитель которых сформирует новое правительство, пройдут в Польше 15 октября.

«Гражданская платформа» назвала одним из пунктов своей предвыборной программы «Привлечение ответственности правительства PiS» (правящая партия Польши «Право и справедливость»). В частности они обещают поставить перед государственным трибуналом нынешнего президента Польши Анджея Дуду, премьер-министра Матеуша Моравецкого и других чиновников.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские политики перед грядущими выборами эксплуатируют образ Белоруссии как враждебный.

Ранее в Польше неожиданно изменили вопросы национального референдума.

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