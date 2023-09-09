Киев готов подать жалобу в ВТО, если Польша запретит ввоз украинского зерна

Украина готова подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), если Польша введет односторонний запрет на ввоз зерна из страны, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на украинского заместителя министра экономики Тараса Качку.

«Украина готова подать жалобу во Всемирную торговую организацию, если Польша введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна», — говорится в публикации.

По словам замминистра, Киев рассматривает позицию правительства Польши как продиктованную внутренней политикой или как «просто ошибку». Он добавил, что Украина готова к длительной процедуре в ВТО.

Также он отметил, что польский рынок не является для Украины критичным, но для страны критически важно снять ограничения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в обращении к саммиту стран-участниц Инициативы трех морей пригрозил Евросоюзу судом, если ограничения на импорт украинской агропродукции будут продлены.

Перед этим министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия договорились обратиться к руководству ЕС с просьбой ввести запрет на импорт зерна с Украины до конца 2023 года.

Ранее Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.