Китай выступил против проведения саммита G20 в США

Китай выступает против проведения саммита G20 в 2026 году в США, Россия также поддержала это возражение, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

«Китай высказал возражения против того, чтобы США принимали у себя G20 в 2026 году», — говорится в публикации.

Источник отмечает, что такие заявления носят символичный характер, так как решение вряд ли можно будет отменить.

9 сентября страны G20 в декларации заявили о разных оценках конфликта на Украине, призвали все государства соблюдать устав ООН и выступили за выполнение условий зерновой сделки по поставкам российских удобрений. Шерпа РФ назвала встречу «самой сложной» за 15 лет, а МИД Украины раскритиковал заявление «двадцатки» и опубликовал «исправленную» версию. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Джо Байден высказался об отсутствии председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20.