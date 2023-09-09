Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай выступил против проведения саммита G20 в США

Bloomberg: Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году

close
100%
Global Look Press

Китай выступает против проведения саммита G20 в 2026 году в США, Россия также поддержала это возражение, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

«Китай высказал возражения против того, чтобы США принимали у себя G20 в 2026 году», — говорится в публикации.

Источник отмечает, что такие заявления носят символичный характер, так как решение вряд ли можно будет отменить.

9 сентября страны G20 в декларации заявили о разных оценках конфликта на Украине, призвали все государства соблюдать устав ООН и выступили за выполнение условий зерновой сделки по поставкам российских удобрений. Шерпа РФ назвала встречу «самой сложной» за 15 лет, а МИД Украины раскритиковал заявление «двадцатки» и опубликовал «исправленную» версию. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Джо Байден высказался об отсутствии председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях