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Страны G20 намерены устранить детский труд в цепочках создания стоимости

Страны G20 договорились устранить детский труд в цепочках создания стоимости

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Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Страны «Группы двадцати» (G20) заявили в итоговой декларации, что активизируют усилия по устранению детского труда в глобальных цепочках создания стоимости.

В документе указано, что государства-члены G20 обязуются продвигать достойный труд и обеспечивать инклюзивную политику социальной защиты для всех.

«Для достижения этой цели мы активизируем наши усилия по устранению детского и принудительного труда в глобальных цепочках создания стоимости», — сказано в совместном заявлении стран «Группы двадцати».

В декларации также указывается, что лидеры G20 будут поддерживать развивающиеся страны в продвижении по цепочке создания стоимости.

Кроме того, страны G20 приняли обязательства искоренить дискриминацию в отношении женщин и устранить гендерные стереотипы.

Лидеры государств «Группы двадцати» заявили в декларации о разных оценках конфликта на Украине, призвали все страны соблюдать устав ООН и выступили за выполнение условий зерновой сделки по поставкам российских удобрений. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш назвала встречу «самой сложной» за 15 лет, а МИД Украины раскритиковал заявление G20 и опубликовал «исправленную» версию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ призвали не поддаваться на провокации СМИ о заявлении G20.

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