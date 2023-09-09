В МИД Азербайджана заявили о незаинтересованности Армении в мире

В МИД Азербайджана заявили, что Армения и подконтрольное ей руководство Карабаха не заинтересованы в мирном урегулировании. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Армения и созданный ею так называемый режим, предпринимающий шаги для сохранения статус-кво, продолжения оккупационной политики, совсем не заинтересованы в мирном процессе и, наоборот, пошли по пути провокаций и обострения ситуации», — сказано в сообщении.

В МИД республики заявили о грубом вмешательстве Армении во внутренние дела Азербайджана. В сообщении также подчеркивается, что единственным легитимным фундаментом выражения политической воли в стране являются законы и конституция страны.

Утром 9 сентября сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого Пашинян выразил готовность провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности.

До этого Министерство иностранных дел Азербайджана назвало «политической манипуляцией» заявление премьер-министра Армении о концентрации Баку войск на границе двух стран и в Карабахе. Тогда в МИД Азербайджана отметили, что реальную угрозу для безопасности в регионе представляет продолжение Арменией военно-политических провокаций, ее территориальные претензии к Азербайджану, а также все еще не выведенные с азербайджанской территории армянские вооруженные силы.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.