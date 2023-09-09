Армения и ОАЭ собираются отменить визовый режим

Армения и Объединенные Арабские Эмираты подписали протокол об отмене визового режима для граждан двух стран. Об этом написал замминистра иностранных дел Ваан Костанян в соцсети X (бывший Twitter).

«Официальный визит (главы армянского МИД) Арарата Мирзояна в ОАЭ ознаменовался подписанием соглашения о безвизовом режиме для граждан Армении и ОАЭ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства уточнили, что ранее либерализация визового режима действовала только для владельцев дипломатических паспортов. Теперь же, согласно протоколу, отмена визовых требований будет распространяется и на граждан с общегражданскими паспортами.

Отмечается, что протокол вступит в силу после того, как обе страны завершат все внутренние процедуры.

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