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Армения и ОАЭ собираются отменить визовый режим

Армения и ОАЭ подписали протокол об отмене визового режима

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МИД Армении

Армения и Объединенные Арабские Эмираты подписали протокол об отмене визового режима для граждан двух стран. Об этом написал замминистра иностранных дел Ваан Костанян в соцсети X (бывший Twitter).

«Официальный визит (главы армянского МИД) Арарата Мирзояна в ОАЭ ознаменовался подписанием соглашения о безвизовом режиме для граждан Армении и ОАЭ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства уточнили, что ранее либерализация визового режима действовала только для владельцев дипломатических паспортов. Теперь же, согласно протоколу, отмена визовых требований будет распространяется и на граждан с общегражданскими паспортами.

Отмечается, что протокол вступит в силу после того, как обе страны завершат все внутренние процедуры.

8 сентября посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в российское Министерство иностранных дел.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

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