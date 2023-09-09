Саудовская Аравия анонсировала создание транспортного коридора между Индией и Европой

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании, предполагающий создание транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами. Его слова на сессии саммита G20 в Нью-Дели передает ТАСС.

«Я рад, что сегодня <…> у нас будет возможность подписать меморандум о взаимопонимании, нацеленный на реализацию проекта экономического коридора между Индией, Ближним Востоком и Европой», — сказал бен Сальман.

По словам наследного принца, проект предполагает строительство разветвленной сети железных дорог между ближневосточными странами и развитие портовой инфраструктуры. Он отметил, что за счет этого участники проекта рассчитывают увеличить пропускную способность маршрутов перевозки экспортных и транзитных грузов.

Бен Сальман указал, что проект будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, частью которой станут железные дороги и морские порты. Участники проекта также планируют построить сеть трубопроводов для транспортировки водорода и создать систему кабелей для передачи данных и электроэнергии.

6 сентября наследный принц Саудовской Аравии в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность к экономическому партнерству со странами БРИКС.

Путин также обсудил с бен Сальманом сокращение добычи нефти и взаимодействие России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+.

18 июля сообщалось, что Саудовская Аравия и Турция в ходе визита президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в королевство подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетике, который, в частности, подразумевает расширение взаимодействия в нефтегазовой сфере.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.