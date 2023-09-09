Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна в Африку

Глава Евросовета Шарль Мишель на саммите G20 в Индии раскритиковал намерения России, Турции и Катара бесплатно поставить один миллион тонн российского зерна в африканские страны, нуждающиеся в продовольственной помощи, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Совета ЕС.

«Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что «черноморская сделка» позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна — «Газета.Ru»), в основном, в самые незащищенные страны», — сказал он.

Мишель напомнил, альтернативные маршруты, разработанные ЕС, «коридоры солидарности» уже позволили экспортировать 40 миллионов тонн зерна.

До этого в российском МИД заявили, что проект России, Турции и Катара по поставке 1 млн тонн зерна с территории РФ для переработки в Турции с последующей бесплатной транспортировкой в беднейшие страны очень востребован.

Ранее в МИД России ответили на обвинения ЕС в лишении голодающих украинского зерна.