Путин заявил, что нужно продолжать развивать Смоленскую область

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать работу по всестороннему развитию Смоленской области, чтобы этот регион был «привлекательным форпостом России» на западном направлении, передает ТАСС.

По мнению главы российского государства, нужно сделать намного больше того, что было сделано до сих пор.

«Смоленск — это наш западный форпост. Нужно, чтобы эти ворота в Россию, передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был привлекательный форпост РФ с Запада», — отметил он.

Путин подчеркнул, что в Смоленской области накопились проблемы, которые нужно решать.

«Ничего не должно быть отложено на второй, третий план, куда-то под сукно. Нужно делать в плановом порядке прямо сейчас», — заключил президент России.

До этого Владимир Путин выразил уверенность, что модернизация транспортной системы центральной России выведет транспортную инфраструктуру Российской Федерации на новый уровень и создаст основу для экономического роста страны.

8 сентября Путин на официальной церемонии в Нижегородской области запустил движение по участку трассы М-12, который связал между собой Москву и Арзамас.

9 сентября Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в Москве МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».

Ранее в Кремле анонсировали запуск в Москве новых транспортных путей.