Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Закавказье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

«Стороны отметили углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, скопления азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также усиление напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе», — отмечается в заявлении министерства.

В тексте также сказано, что Пашинян и Блинкен считают эскалацию в регионе «неприемлемой», выступая за обеспечение «мира и стабильности».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию на границе с Азербайджаном, заявив о необходимости решения разногласий между Ереваном и Баку дипломатическими методами.

7 сентября Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы со страной и разделительной линии с Нагорным Карабахом. По его словам, за прошедшую неделю военно-политическая ситуация в регионе сильно ухудшилась.

Позже МИД Азербайджана назвал «политической манипуляцией» заявление премьер-министра Пашиняна о концентрации Баку войск на границе двух стран и в Карабахе.

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