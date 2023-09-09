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Названо число москвичей, проголосовавших за 2 дня за мэра

В выборах мэра Москвы приняли участие свыше 2,2 млн человек

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Таисия Воронцова/РИА Новости

Почти за два дня, 8 и 9 сентября, свыше 2,2 млн человек приняли участие в голосовании на выборах мэра столицы. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, сообщается в Telegram-канале «Общественный штаб: выборы – 2023».

«В настоящее время в выборах мэра приняли участие уже 2 млн 243 тыс. человек. При этом большинство из них проголосовали онлайн, потому что это самый быстрый и удобный из существующих сегодня способов сделать свой выбор и выполнить свой гражданский долг», — привел штаб комментарий Ковалева.

Выборы в России в Единый день голосования в большинстве регионов идут три дня с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября.

До этого стало известно, что большинство жалоб, направленных на горячую линию ОП по выборам, не подтвердились. Принятые сообщения в основном касались проблем с порядком голосования, видеонаблюдением.

Также депутат Василий Пискарев предупреждал, что на избирательных участках в РФ готовят провокации для зарубежных СМИ.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах дистанционного электронного голосования.

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