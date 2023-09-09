Байден высказался об отсутствии Си Цзиньпина на саммите G20

Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели не повлияло на встречу. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Было бы хорошо, если бы он был здесь, но нет, саммит проходит хорошо», — сказал американский лидер.

6 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден разочарован тем, что председатель Китая Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 и не встретится с ним.

Также сообщалось, что Европейский союз может готовиться к тому, чтобы попытаться воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на будущем саммите G20 в Индии для налаживания контакта со странами «Глобального юга». Среди тех, кто должен принять участие во встречах, фигурируют и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее в Белом доме рассказали о темах, которые Байден затронет на саммите G20.