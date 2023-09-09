Шерпа РФ в G20 рассказала о сложностях саммита в Нью-Дели

Переговоры по ситуации на Украине в рамках саммита G20 в Нью-Дели были очень сложными, но сработала коллективная позиция стран БРИКС. Об этом заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш, передает ТАСС.

«По украинскому сюжету были очень сложные переговоры, и прежде всего сработала, наверное, коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров», — сказала она.

Лукаш отметила, что государства «двадцатки» договорились работать в едином ключе по урегулированию любых конфликтов во всем мире.

9 сентября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что основную часть подготовки декларации саммита G20 посвятили геополитическим вопросам и прежде всего конфликту на Украине.

В этот же день сообщалось, что при обсуждении украинского кризиса у стран G20 были различные взгляды и оценки происходящего. Отмечалось, что во время встречи участники саммита упомянули негативные последствия боевых действий на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

До этого шерпа Индии в G20 Амитабх Кант заявлял, что Нью-Делийская декларация «Группы двадцати» получила полный консенсус по всем вопросам развития и геополитики. По его словам, новые геополитические условия являются мощным призывом «к планете, людям, миру и процветанию в современном мире».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.