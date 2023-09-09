Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шерпа РФ в G20 рассказала о сложностях саммита в Нью-Дели

Шерпа РФ в G20: саммит в Нью-Дели стал одним из самых сложных за всю историю

close
100%
Filippo Attili/Global Look Press

Переговоры по ситуации на Украине в рамках саммита G20 в Нью-Дели были очень сложными, но сработала коллективная позиция стран БРИКС. Об этом заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш, передает ТАСС.

«По украинскому сюжету были очень сложные переговоры, и прежде всего сработала, наверное, коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров», — сказала она.

Лукаш отметила, что государства «двадцатки» договорились работать в едином ключе по урегулированию любых конфликтов во всем мире.

9 сентября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что основную часть подготовки декларации саммита G20 посвятили геополитическим вопросам и прежде всего конфликту на Украине.

В этот же день сообщалось, что при обсуждении украинского кризиса у стран G20 были различные взгляды и оценки происходящего. Отмечалось, что во время встречи участники саммита упомянули негативные последствия боевых действий на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

До этого шерпа Индии в G20 Амитабх Кант заявлял, что Нью-Делийская декларация «Группы двадцати» получила полный консенсус по всем вопросам развития и геополитики. По его словам, новые геополитические условия являются мощным призывом «к планете, людям, миру и процветанию в современном мире».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях