Эрдоган заявил о необходимости реформирования СБ ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече лидеров стран группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия), прошедшей на полях саммита G20, выступил за реформирование Совета Безопасности ООН, указав на неспособность организаций находить решения проблем, передает ТАСС.

«В то время как в мире растет несправедливость, способность международных организаций находить решения этих проблем, к сожалению, снижается. Именно поэтому мы считаем, что «мир больше, чем 5», и выражаем это при каждом удобном случае», — подчеркнул он.

Турецкий президент уверен, что международные организации необходимо сделать демократичными, справедливыми, прозрачными и эффективными с более широким представительством.

4 апреля Эрдоган уже заявлял, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании из-за неспособности «решать судьбы человечества».

5 сентября турецкий президент заявил, что ООН предложила способ оплаты российского зерна для того, чтобы возобновить зерновую сделку.

Ранее Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке.