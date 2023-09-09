Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган заявил о необходимости реформирования СБ ООН

Эрдоган выступил за реформирование СБ ООН из-за «неспособности решения проблем»

close
100%
Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече лидеров стран группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия), прошедшей на полях саммита G20, выступил за реформирование Совета Безопасности ООН, указав на неспособность организаций находить решения проблем, передает ТАСС.

«В то время как в мире растет несправедливость, способность международных организаций находить решения этих проблем, к сожалению, снижается. Именно поэтому мы считаем, что «мир больше, чем 5», и выражаем это при каждом удобном случае», — подчеркнул он.

Турецкий президент уверен, что международные организации необходимо сделать демократичными, справедливыми, прозрачными и эффективными с более широким представительством.

4 апреля Эрдоган уже заявлял, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании из-за неспособности «решать судьбы человечества».

5 сентября турецкий президент заявил, что ООН предложила способ оплаты российского зерна для того, чтобы возобновить зерновую сделку.

Ранее Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях