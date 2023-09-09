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В ОП рассказали о ситуации с голосованием в регионах России

Большинство жалоб, направленных на горячую линию ОП по выборам, не подтвердились

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Depositphotos

Большинство жалоб, которые поступали на горячую линию Общественной палаты по выборам в РФ, не подтвердились, их сейчас всего чуть больше 60. Об этом сообщает РИА Новости.

«На горячую линию Общественной палаты поступило 63 обращения. Через «Яндекс.Форму» горячей линии поступило 16 обращений граждан. Сообщения о проблемах на избирательных участках, направленные 9 сентября, в большинстве случаев не подтвердились», — пояснили в ОП.

Принятые сообщения в основном касались проблем с порядком голосования, видеонаблюдением.

Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов идут три дня: 8,9 и 10 сентября. Сам Единый день голосования (ЕДГ) пройдет 10 сентября 2023 года.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о создании группы по мониторингу соблюдения прав избирателей. Темой для обращений могут стать какие-либо нарушения избирательного законодательства.

Также депутат Василий Пискарев предупреждал, что на избирательных участках в РФ готовят провокации для зарубежных СМИ.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах дистанционного электронного голосования.

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