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Путин назвал Москву неповторимой по красоте

Путин назвал Москву неповторимой по красоте столицей, устремленной в будущее

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города, отметив, что Москва является неповторимой в своей красоте столицей, которая всегда устремлена в будущее и олицетворяет все самое яркое и передовое, передает РИА Новости.

«Наша столица впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и поистине безграничными возможностями», — сказал глава государства на праздничном концерте по случаю дня города в Зарядье.

Также Владимир Путин заявил, что властям удалось превзойти планы развития транспортного комплекса Москвы, намеченные в 2010 году.

Путин подчеркнул, что с 2011 года в полтора раза выросла сеть метрополитена Москвы, а с 2023-го заработала крупнейшая в мире Большая кольцевая линия метро. Кроме того, напомнил президент России, МЦД-3 связал московский Зеленоград с подмосковными Люберцами и Раменским. Путин подчеркнул, что благодаря строительству магистралей сформировался новый дорожный каркас Москвы, МКАД и центр города разгрузили две современные хорды и Южная рокада.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.

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