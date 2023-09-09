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МИД Индии сообщил об основной части дискуссии саммита G20

МИД Индии: основную часть дискуссий на G20 посвятили конфликту на Украине

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Aijaz Rahi/AP

Основную часть подготовки декларации саммита G20 посвятили геополитическим вопросам и прежде всего конфликту на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС.

«Как сложно было достичь консенсуса по украинскому вопросу <…> Мы подчеркнули, что в декларации 83 пункта затронуто очень много тем. Но очевидно, что на фоне продолжающегося конфликта и резких позиций в его отношении значительное время, особенно в последние несколько дней, было отведено геополитическим вопросам, которые главным образом концентрировались вокруг Украины», — сказал он.

9 сентября сообщалось, что при обсуждении украинского кризиса у стран G20 были различные взгляды и оценки происходящего. Отмечалось, что во время встречи участники саммита упомянули негативные последствия боевых действий на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

До этого шерпа Индии в G20 Амитабх Кант заявлял, что Нью-Делийская декларация «Группы двадцати» получила полный консенсус по всем вопросам развития и геополитики. По его словам, новые геополитические условия являются мощным призывом «к планете, людям, миру и процветанию в современном мире».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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