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Сальдо назвал Зеленского «посланником зла»

Врио губернатора Херсонской области Сальдо назвал Зеленского «посланником зла»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы исполнять свои обязанности, стал «посланником зла». Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Таврия», передает РИА Новости.

«Они завидуют, что голосование идет, и мало того, что завидуют, это даже не сдерживается из уст так называемого президента Украины, который вместо того, чтобы быть президентом Украины, стал посланником зла», — сказал Сальдо.

Он считает, что у Киева, который пытается помешать проведению выборов в регионе, ничего не выйдет.

По его словам, «мы уже идем впереди, а они нам в спину дышат».

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы и призвал жителей регионов РФ, в которых проходит единый день голосования, принять участие в выборах.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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