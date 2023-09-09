Путин заявил о гигантских шагах в развитии транспортной инфраструктуры Москвы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что властям удалось превзойти планы развития транспортного комплекса Москвы, намеченные в 2010 году, передает пресс-служба Кремля.

«Для развития транспортной системы Москвы сделаны и делаются просто гигантские шаги. И, что важно, они превзошли планы, которые мы обсуждали с Сергеем Семеновичем [Собяниным] еще в 2010 году, когда он впервые возглавил столицу России», — сказал глава государства, выступая на концерте по случаю Дня Москвы в парке «Зарядье».

Президент отметил, что с 2011 года в полтора раза выросла сеть московского метрополитена, а с 2023-го заработала крупнейшая в мире Большая кольцевая линия метро. Кроме того, напомнил глава государства, МЦД-3 связал московский Зеленоград с подмосковными Люберцами и Раменским. Путин подчеркнул, что благодаря строительству магистралей сформировался новый дорожный каркас Москвы, МКАД и центр города разгрузили две современные хорды и Южная рокада.

9 сентября Путин и Собянин открыли движение по самому протяженному диаметру наземного метро — «Калужско-Нижегородскому» МЦД-4, а также движение по по проспекту Багратиона — Северному дублеру Кутузовского шоссе.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.