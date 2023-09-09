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Вучич заявил, что Запад не дает Сербии приобретать оружие и амуницию на Востоке

Вучич заявил, что Запад препятствует полноценному вооружению сербской армии

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Reuters

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что западные страны не позволяют его стране приобретать оружие и амуницию на Востоке. Об этом он сообщил в ходе торжественной церемонии присвоения офицерских званий молодым военнослужащим, передает ТАСС.

«Нам нелегко вас вооружать и экипировать, потому что мы хотим купить оружие на Востоке и не можем, потому что нам не позволяют эти с Запада», — сказал Вучич.

По его словам, когда Сербия хочет купить оружие и амуницию у западных стран, они спрашивают, для чего это необходимо. Он утверждает, что «их совершенно не волнует, что в регионе каждый день говорят, что они хотят видеть Сербию как можно более слабой».

По мнению сербского президента, для западных стран не является проблемой то, что все остальные вооружаются, при этом по отношению к Сербии их мнение совершенно другое.

Необходимо приложить еще много усилий, чтобы никому даже в голову не пришло нападать на Сербию, заключил Вучич.

Ранее Вучич выразил недовольство присутствием премьера Косово на неформальном саммите Балкан.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

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