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На полях саммита страны G20 дали оценки ситуации на Украине

Декларация стран G20: для украинского конфликта были разные взгляды и оценки

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

При обсуждении украинского кризиса у стран G20 были различные взгляды и оценки происходящего. Об этом сообщается в декларации стран G20.

Утверждается, что во время встречи участники G20 упомянули негативные последствия боевых действий на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

Кроме того, упомянуты пагубные последствия в цепочках поставок, макрофинансовой стабильности и инфляции.

Так, боевые действия затруднили политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых, переживающих последствия кризиса.

«Были разные взгляды и оценки ситуации», — следует из представленного документа.

Также стало известно, что следующие саммиты G20 пройдут в Бразилии, ЮАР, США. Индия председательствует в Большой двадцатке с 1 декабря 2022 года.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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